القصة الكاملة لمسجد شنودة.. جدل على منصات التواصل الاجتماعي والأوقاف تتدخل

حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد افتتاح مسجد عزبة شنودة بعد تجديده وترميمه، معبرين عن اندهاشهم من إطلاق اسم قبطى معروف على أحد المساجد التابعة للأوقاف.

مسجد شنودة يقع في قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، ضمن 19 مسجدا افتتحهم وزارة الأوقاف الأسبوع الجاري.



وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنه يوجد 3 مساجد تفتتح في محافظة البحيرة؛ منها مسجد عزبة شنودة، والعزبة اسمها كده، ويعيش بها مسلمون ومسيحيون وعلاقتهم جيدة للغاية، وكلمة عزبة سقطت من لوحة المسجد فأصبح اسمه مسجد شنودة، وبعد التواصل مع أهل العزبة أصروا على أن يبقى المسجد باسم العزبة للعلاقات الطيبة بينهم.

وأكد أنه، تم التواصل مع أهل القرية وتغيير اسم المسجد إلى عباد الرحمن، ونتمنى عند تداول الكلام بين الناس، توضيح هذا الأمر حتى لا نثير الفتن، والمفروض نتحرى الدقة عند سماع أي خبر وأي كلمة نكتبها.



وقال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن اسم المسجد الذى تم افتتاح هو مسجد عزبة شنودة الذى يرمز إلى المنطقة التي يقع بها المسجد وليس تعبيرا عن الاسم ذوى الدلالة القبطية، مضيفا أن القرية المشار إليها يقطنها عدد كبير من الأقباط، وأرض المسجد تبرع من إحدى العائلات القبطية منذ أكثر من 50 عاما، والمسجد بعد ترميمه وتجديده مازال محتفظا باسمه القديم بناء طلب أهالى القرية.