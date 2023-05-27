بعد إثارة الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة لـ عباد الرحمن

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن مسجد شنودة بالبحيرة ضمن 19 مسجدا تفتتحهم وزارة الأوقاف الأسبوع الجاري.

وأضاف أبو عمر، عبر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ضمن الـ19 مسجدا، يوجد 3 مساجد تفتتح في محافظة البحيرة؛منهم مسجد عزبة شنودة، والعزبة اسمها كده، ويعيش بها مسلمون ومسيحيون وعلاقتهم جيدة للغاية، وكلمة عزبة سقطت من لوحة المسجد فأصبحاسمه مسجد شنودة، وبعد التواصل مع أهل العزبة أصروا على أن يبقى المسجد باسم العزبة للعلاقات الطيبة بينهم.

تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة

وتابع: بعد ذلك، تم التواصل مع أهل القرية وتغيير اسم المسجد إلى عباد الرحمن، ونتمنى عند تداول الكلام بين الناس، توضيح هذا الأمر حتى لانثير الفتن، والمفروض نتحرى الدقة عند سماع أي خبر وأي كلمة نكتبها.