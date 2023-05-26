الفرح تحول إلى مأتم.. حريق داخل شقة أثناء الاحتفال بعرس في البحيرة

شهدت قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا أمس، حيث فوجئ الأهالى بنشوب حريق بشقة سكنية داخل منزل أثناء احتفال صاحب المنزل بعرس إبنتة فى الشارع وتصاعد الأدخنة والنيران.

وتصادف نوم حفيدتا صاحب المنزل (طفلتين) داخل الشقة، ما تسبب فى وفاة إحداهن "5 سنوات" وإصابة الثانية "عامين"، تم نقل الجثة مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى والمصابة ذات المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بقرية شرنوب دائرة مركز دمنهورإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحريق وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده

وتبين من المعاينة نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الثاني علوى بمنزل ملك عثمان عبده عبد الله 60 سنة مزارع.

أسفر الحريق عن احتراق محتويات صالة الشقة ووفاة "رحمة محمد عثمان 5 سنوات متأثرة بإصابتها بإختناق وإصابة فيروز محمد الشحات "عامين" بحالة إختناق، حفيدتا مالك المنزل الذى تصادف نومهما داخل الشقة.



بسؤال والد الطفلة المتوفية قرر أثناء تواجدهم بالشارع أمام المنزل للإحتفال بعرس شقيقتة فوجئوا بانبعاث الأدخنة وإشتعال النيران بالشقة محل الواقعة، وأرجح سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى مما تسبب فى إشتعال النيران ولم يتهم أحد فى حدوثه.

باشرت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث.