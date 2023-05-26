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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3.3 مليون جنيه في أبوالمطامير والدلنجات ودمنهور

إفتتاح مساجد بالبحيرة
إفتتاح مساجد بالبحيرة

 تم اليوم الجمعة إفتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبو المطامير  والدلنجات ودمنهور بتكلفة 3 مليون و 300 ألف جنيه و هى:  

- باغوص الشرقي- النمرية - أبو المطامير على مساحة 160 م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

- مسجد بهجت لاظ - قمحة - الدلنجات على مساحة 190 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد شنودة- نديبة - دمنهور على مساحة 145 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم فى مساجد البحيرة والتى جاءت تحت عنوان " فضائل الصلاة والسلام على النبي ( صلى الله عليه وسلم" فهي دليل الحب وباب القرب وعلامة على صدق الإيمان واجابة لأمر الله تعالي لنا في كتابه الكريم.

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وللصلاة والسلام على نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) فضائل عظيمة ومحاسن جليلة فهي دليل كرم النفس وسخاء المشاعر فالكريم من ظهر حبه على جوارحه فانطلق لسانه بالصلاة والسلام على نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) والبخيل محروم من ذلك كله.

ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

البحيرة خطبة الجمعة اليوم مساجد جديدة خطبة الجمعة أبو المطامير الدلنجات دمنهور

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