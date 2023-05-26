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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط سيارة محملة بـ 150 شيكارة دقيق مدعم بحوش عيسى

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية بحملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 150 شيكارة دقيق مدعم وتم التحفظ على السيارة والدقيق و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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تحرير 13 محضر جنح صحية و3 تجميع مواد بترولية داخل محلات تجارية بالبحيرة

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سكرتير مساعد البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير

يأتي ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق وفي إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .  

البحيرة الحملات التموينية على المخابز والأسواق تكثيف الحملات التموينية حملة تموينية مكبرة ضبط السلع مجهولة المصدر مديرية التموين والتجارة

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