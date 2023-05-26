تموين البحيرة: ضبط سيارة محملة بـ 150 شيكارة دقيق مدعم بحوش عيسى

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية بحملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 150 شيكارة دقيق مدعم وتم التحفظ على السيارة والدقيق و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق وفي إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .