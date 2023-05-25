سكرتير مساعد البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير

قام اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير رافقه خلالها اللواء محمد عيسى عمار، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، وتفقدا خلالها أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير الجديد المقام على مساحة 1300م بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، والمكون من دور أرضى ( جراج - ورشة صيانة ) و 3 أدوار إدارية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال 70% ومن المقرر نهو الأعمال به نهاية العام الجارى.

وخلال الجولة، تم التأكيد على دفع العمل، وإنهاء الأعمال الجارية بالمبني وفقاً للمخطط الزمني مع الإلتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المحددة، نظراً لما يمثله المبنى الجديد من أهمية قصوى لتوفير مناخ إداري مناسب وملائم لكافة العاملين ليصبح مجهز بأحدث الإمكانيات والتقنيات يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهائها.