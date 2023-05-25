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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة البحيرة: توريد 7 آلاف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

‏شون و صوامع البحيرة
‏شون و صوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن ، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف .

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وأشارت نائب المحافظ، إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، قد استقبلت 247 ألف طن قمح حتى صباح اليوم بتوريد آمس 7000 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 .

وأكد إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم،  مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

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