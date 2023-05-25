قومي البحيرة ينظم ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة والتسرب من التعليم

نظم فرع المجلس القومى بالبحيرة برئاسة أمل زکريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة، ندوة تثقيفية بعنوان "العلاقة بين تنظيم الأسرة والزيادة السكانية والتسرب من التعليم" بمجلس قرية سنهور.

ويأتي ذلك بحضور فضيلة الشيخ إسماعيل ناجى وصابرين الحصافى عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، ومصطفى ختعن عضو اللجنة الفرعية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، وأميمة المسيرى مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور ورعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتم خلال الندوة التأكيد على أهمية تنظيم الأسرة الذى يعد طوق النجاة للحد من أخطار الزيادة السكانية سواء على المستوى الاقتصادى او الاجتماعى

كما تناولت الندوة مشكلة التسرب من التعليم الذى يعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية فى مصر وتؤثر سلباً على بنية المجتمع وتقف عائقاً أمام تقدمه نظراً لما يترتب عليها من استمرار للجهل وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة، وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أى عائد متوقع من خطط التنمية المستدامة وقد استفاد من الندوة 25 فردا.