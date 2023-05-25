عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل في حادث تصادم بالبحيرة

مصرع عامل بالبحيرة
مصرع عامل بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بالطريق الصحراوي بالقرب من الكيلو 78  بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

txt

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

txt

نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لقرى 4 مراكز

مصرع عامل في البحيرة 

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 78، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفي 

بالفحص تبين وفاة عامل "محمد السيد حامد" 57 عاما، مقيم بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة وايداعها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البحيرة حادث انقلاب سيارة حادث تصادم شخص مصرعه مدير أمن البحيرة وقوع حادث وفاة عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

ترشيحاتنا

مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

محمد بن راشد: 78 مشروعاً ومبادرة بيئية استعداداً لاستضافة COP28

دراسة تحذر: 2.3 مليون طفل في فرنسا يشاهدون المواقع الإباحية

كنوز مخفية.. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن الكوارتز |فيديو

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لخامة الكوارتز بمرسي علم

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ