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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسه بجوار محطه وقود مصر الطريق الدولي العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 3 أشخاص بينهم" عامل ونجله" مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي العملين بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « عادل م. أ»، 63 سنة، مصاب بكسر بالضلوع و غيبوبة، ونجله «محمد »، 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع و كدمة شديده بالظهر، وآخر مجهول الهوية، جميعهم مقيمون المنصورة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة وجاري المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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