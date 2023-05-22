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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكثيف الأجهزة الأمنية بالبحيرة لكشف غموض العثور على سيدة مقتولة

العثور على سيدة مقتولة
العثور على سيدة مقتولة بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة مقتولة وبها طعنات نافذة في البطن بدائرة قسم شرطة النوباريه.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز وادي النطرون وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة وبها طعنات نافذة في البطن بدائرة القسم ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابةالعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية ، والعقيد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائى ، والمقدم على شاكر رئيس مباحث قسم شرطة النوبارية ، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة.


وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى قسم النوبارية وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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