إصابة 8 طالبات في حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 طالبات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق الرحمانية دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلن إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق دمنهور الرحمانية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 8 طالبات وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " حنين عادل عمار، 17 سنة، طالبة، حنين عبده الرحماني، 17 سنة، ياسمين عبدالله الحصري، 18 سنة، أميمة إبراهيم على، 18 سنة، بسمة طلعت خطاب، 18 سنة، فاطمة صالح راشد، 17 سنة، شيماء هارون سعيد، 17 سنة، نور عبدالهادي عمارة، 17 سنة، جميعهن طالبات ومقيمات مركز الرحمانية بالبحيرة.



ونقلت المصابات إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة