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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 50 طن قمح في دمنهور قبل البيع بالسوق السوداء

مديرية التموين بالبحيرة
مديرية التموين بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل  المديرية، و  مفتاح عبد اللطيف مديرعام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكبرة بمركز دمنهور أسفرت عن  ضبط 50 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق  لإعادة البيع بالسوق  السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

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