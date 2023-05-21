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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: تقديم خدمات لـ 185 مواطنا خلال قافلة طبية

الخدمات الطبية بالبحيرة
الخدمات الطبية بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة  وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي قافلة سكانية طبية بقرية صفط الحرية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم تقديم الخدمات الآتية : 

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قطاع الصحة تم تقديم خدمات طبية لعدد 185 حالة بمختلف التخصصات 30 باطنة و 49 أطفال و 18 أسنان و 17 تتظيم الأسرة و 25 فحص ثدي و 45 تكافل وكرامة و مزمنة ،قطاع الطب البيطرى تجريع 400 اغنام و رش 400 رأس ماشية و قطاع الكهرباء تم صيانة 150 عمود كهربائيّ و قطاع  محو الأمية: تم تسجيل عدد 20  متقدم محو أمية و قطاع التموين تم توزيع 120 انبوبة علي أهالي القرية بسعر المستودع.

كما تم عقد ندوات توعوية حول الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع وطرق علاجه و القضية السكانية وأخطار الزواج المبكر و تنظيم الأسرة وأسس الزواج الصحيح.

 

البحيرة القضية السكانية الوحده المحلية خدمات طبية تكافل وكرامة مدينة إيتاي البارود قطاع الطب قطاع الصحة

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