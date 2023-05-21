حبس 3 أشخاص بتهمة دهس شخص بسيارة في البحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس تاجر ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس شخص بسيارة ومصرعه.

جاء هذا مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمين الأول والثاني في الدهس عقبمعاتبة المجني عليه المتهم الثاني، لقيادته السيارة برعونة.

إثر ذلك استعان المتهم الثاني بوالده وصديق والده، ودهسوا المجني عليه بذات السيارة، وذلك بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وكانت قرية أم صابر التابعة لمركز شرطة بدر جنوب محافظة البحيرة، شهدت أمس الأول الخميس حادثًا مؤسفا، حيث لقي شخص مصرعه دهسابالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة نجل المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتىبمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوفعلى أسبابها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو.ا، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم عبادة.ح، مقيم بقرية أم صابر على قيادة نجله السيارة بسرعة جنونية فيالشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزيتحت تصرف جهات التحقيق.