مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر بكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل" بالطريق الدولي أمام مدخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل" بالطريق الدولي أمام مدخل مدينة إدكو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "يوسف مسعد الصانع" 30 عاما، وإصابة "احمد محمود الصانع" 29 عاما، بكسور متفرقة وإشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.