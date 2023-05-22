ضبط 700 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية مكثفة على الأسواق بالدلنجات.

أسفرت الحملات عن ضبط 700عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، و420 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 220 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.