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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لقرى 4 مراكز

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك على النحو التالي اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر مجاهد التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حمادة و إعتماد المخطط التفصيلي لقرية الوفائية التابعة للوحدة المحلية بمركز الدلنجات .

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اعتماد المخطط التفصيلي لقريتى الستمائة، شلتوت التابعتين للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى بمركز حوش عيسى و إعتماد المخطط التفصيلي لقرية إبيا الحمراء، التابعة للوحدة المحلية بالمسين بمركز الدلنجات واعتماد المخطط التفصيلي بقرية أم صابر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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