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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 8500 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد القمح بالبحيرة
توريد القمح بالبحيرة

تواصلت أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية في محافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 224 ألف طن بتوريد آمس 8500 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830.

وبلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 627 ألف طن .

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي .

كما وجهت بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة .

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على قمح محلي، ومع بدء موسم توريد محصول القمح بالبحيرة.

البحيرة استلام القمح مباحث التموين محصول القمح موسم توريد محصول القمح نائب محافظ البحيرة

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