البحيرة .. مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بتفقد مستشفى أبو المطامير المركزي

اختتم الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ، جولاته المرورية بمحافظة البحيره ، لتفقد كافة الأعمال الإنشائية بمستشفيات البحيرة.

حيث قام الدكتور أنور اسماعيل يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بتفقد مستشفى أبو المطامير المركزي، واطمأنوا على توافر كافة الأدوية و المستلزمات الطبية وتواجد الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين على رأس العمل بجميع الأقسام .

كما قاما بالمرور على كافة مباني المستشفى ، للوقوف على حالتها ، ومتابعة العمل بأقسام الإستقبال والعمليات والعناية المركزة والحضانات وتفقد قسم الكلي ، ووجه بإتخاذ اللازم تجاه توسعة وزيادة عدد أسرة العناية .

ثم توجهوا لزيارة موقع تل أبو الجدور، الموقع المقترح للمستشفى الجديدة ، والمقرر تسليمه لوزارة الصحة قريبا للبدء فى إنشاء المستشفى الجديدة .

ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مشروعات القطاع الصحي والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز .