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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بتفقد مستشفى أبو المطامير المركزي

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

اختتم الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ، جولاته المرورية بمحافظة البحيره ، لتفقد كافة الأعمال الإنشائية بمستشفيات البحيرة.

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حيث قام الدكتور أنور اسماعيل يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ،  بتفقد مستشفى أبو المطامير المركزي، واطمأنوا على توافر كافة الأدوية و المستلزمات الطبية وتواجد الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين على رأس العمل بجميع الأقسام .  

كما قاما بالمرور على كافة مباني المستشفى ، للوقوف على حالتها ، ومتابعة العمل بأقسام الإستقبال والعمليات والعناية المركزة والحضانات وتفقد قسم الكلي ، ووجه بإتخاذ اللازم تجاه توسعة وزيادة عدد أسرة العناية .

ثم توجهوا لزيارة موقع تل أبو الجدور، الموقع المقترح للمستشفى الجديدة ،   والمقرر تسليمه لوزارة الصحة قريبا للبدء فى إنشاء المستشفى الجديدة .

ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مشروعات القطاع الصحي والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز .

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