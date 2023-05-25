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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقاً بترعة مشروع ناصر في البحيرة

جثة طالب بالبحيرة
جثة طالب بالبحيرة

لقى طالب مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع طالب في البحيرة 

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة طالب إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب المتوفى 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى " محمد عبد الفتاح سلامة، 14 سنة، مقيم قرية الحويحي التابعة لغرب النوبارية.

 

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث 

البحيرة قوات الإنقاذ النهرى غرب النوبارية مدير أمن البحيرة وقوع حادث مصرع طالب مشروع ناصر

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