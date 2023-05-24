زراعة 23 ألف شجرة بشوارع وميادين أبو حمص بالبحيرة

قام اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص بالمرور علي أعمال تجميل ميدان الشهداء و متابعه أعمال زراعه الأشجار بشوارع المدينة والميادين للوصول إلى مظهر جمالى وحضاري يليق بها

ذلك إستمراراً لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وطبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، فقد تم زراعة 259 ألف و 846 شجرة مثمرة وغير مثمرة بمدن ومراكز المحافظة، منهم 23 ألف شجرة بمركز ومدينة أبو حمص.

يأتى ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

هذا وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.