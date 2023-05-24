البحيرة.. ضبط محطة وقود بالنوبارية لتصرفها في 41000 لتر سولار بالسوق السوداء

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمدينة النوبارية أسفرت عن ضبط :-

- أحد محطات الوقود لتصرفها في 41000 لتر سولار وعدم انتظام القيد في سجل 21بترول وبيع الكميه في السوق السوداء كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإحكام الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار.