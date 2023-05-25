غلق وتشميع 3 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ولجنة العلاج الحر بالإدارات الصحية (دمنهور - رشيد ) بحملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزى دمنهور ورشيد.

وتم ضبط أحد مراكز الحجامة والمساج تعمل بدون ترخيص ويقوم بالإعلان المضلل وتستخدم أجهزة علاجية تخص العلاج الطبيعي بمدينة رشيد وبالمرور على 18 منشآت طبية.

كما تم غلق وتشميع 3 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص و ضبط 4 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتوجيه 11 إنذار ما بين مكافحة عدوي وانتهاء عقد النفايات وانتهاء الرخصة المكانية.

وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .