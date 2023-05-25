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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 13 محضر جنح صحية و3 تجميع مواد بترولية داخل محلات تجارية بالبحيرة

الرقابة و المتابعة
الرقابة و المتابعة بالبحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

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سكرتير مساعد البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير

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نائب محافظ البحيرة تلبي مطالب واحتياجات 32 مواطنا

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية" بالدیوان العام بالتنسيق مع  مديريتي التموين والشئون الصحية وإدارة التموين والطب البيطري ومكتب مراقبة الأغذية برشيد والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملات مكبرة أسفرت عن:

 قطاع التموين


- تحرير 3 محاضر لعدد 3 أشخاص لتجميعهم  مواد بترولية (بنزين سولار ) داخل محلات تجارية بدون وجه حق بإجمالي 491 لتر

- ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص وتم التحفظ علي كمية من السمن الصناعي بدون بيانات.

-  تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر

 قطاع مراقبة الأغذية

- تحرير  13 محضر جنح صحية

- سحب 6 عينات أغذية مختلفة متنوعة لارسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي

- إعدام 10 كجم أغذية مختلفة لتغيير في خواصها الطبيعية

هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

البحيرة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية المتابعة الميدانية المغالاة في الأسعار مركز ومدينة رشيد نائب محافظ البحيرة مواد بترولية

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