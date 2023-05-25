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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تلبي مطالب واحتياجات 32 مواطنا

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرةً إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم.

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جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام برئاسة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة - ووكيل وزارة الصحة ومسؤلى التضامن الإجتماعي والقوى العاملة والإسعاف والتأمين الصحي ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

حيث إلتقت نائب المحافظ بـ 32 مواطن ومواطنة ممن لديهم مطالب وإحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله وإحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب التي تمثلت فى 24 حالة مساعدة مالية  ، وحالة توفير جلسات علاج طبيعي و3 حالات توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى و5 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء و 4 حالات فرص عمل و 3 حالات تأمين صحي وحالتين عمل أكشاك من الوحدة المحلية وحالة أجهزة تعويضية (كرسى متحرك ) ، طرف صناعى وتوفير سكن حياة كريمة ، حالة ترخيص بناء ، بالإضافة إلى طلبات حصول على مساعدات زواج.

 وقد أكدت نهال بلبع، على ضرورة الإلتقاء بالمواطنين للوقوف على كافة إحتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة

مشددةً على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

البحيرة القطاعات الخدمية لقاء خدمة المواطنين نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة نهال بلبع صندوق دعم صرف علاج

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