مسجد شنودة يثير التساؤل بالبحيرة .. والأوقاف تكشف سبب الاسم | خاص

أثار مسجد شنودة بالبحيرة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة أن الاسم تابع للديانة المسيحية ما أثار تساؤل رواد التواصل الإجتماعى عن السبب وراء الاسم.

كشف مصدر بوزارة الأوقاف سبب تسمية مسجد بمركز دمنهور التابع لمحافظة البحيرة باسم مسجد شنودة، والذي بلغت تكلفة إنشاؤه مليونا و200 ألف جنيه.

وقال مصدر بوزارة الأوقاف في تصريحات لموقع "صدى البلد" ، إنه تم تسمية المسجد باسم شنودة لأن القرية المتواجد بها تسمى قرية شنودة.

وأضاف تم تسمية المسجد باسم شنودة ليس لمجرد إطلاق اسم شنودة عليه، ولكن تم تسمية المسجد على اسم القرية المتواجد بها، وحسب رغبة الأهالي تميزًا له.

