توريد 261 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 ، و إلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن ، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف .

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، استقبلت 261 ألف طن قمح حتى صباح اليوم ؛ حيث تم توريد 4500 طن أمس السبت من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدان .

وأكدت نائب المحافظ أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .