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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء ثانى أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في البحيرة

مديرية التربية و
مديرية التربية و التعليم بالبحيرة

وسط حالة من الهدوء والإلتزام، واصل اليوم طلاب الدبلومات الفنية بالبحيرة للعام الدراسي 2022 /2023 م امتحاناتهم والتى إنطلقت أمس السبت الموافق 27 مايو.

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ضبط 53 طن قمح تم تجميعها بـ3 مخازن دون تصريح في كفرالدوار

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حيث أدى 58446 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية ( صناعى 41616  - زراعى 5923 - تجارى 8429  - مزدوج 2113 - فندقى 365 )  امتحانهم اليوم فى ماده اللغه الانجليزيه داخل 168 لجنة بـ 16 إدارة تعليمية .

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الإمتحانات ،  مع إتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم الانتهاء من كافه الاستعدادات اللازمة من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع  وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

مؤكداً على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية واستمرار تواصلها اللحظى بالغرف الفرعية بالادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات اولا بأول

وشدد  على ضرورة الالتزام بكافة  الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتكثيف اعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم  والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة للعام الدراسي 2022 2023 نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم ثاني ايام الامتحانات ايام الامتحانات

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