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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 53 طن قمح تم تجميعها بـ3 مخازن دون تصريح في كفرالدوار

حملات تمونية بالبحيرة
حملات تمونية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف|توريد 9000 طن قمح لشون وصوامع البحيرة أمس

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تموين البحيرة: ضبط 10 أطنان ملح و5 جبنة رومي مجهولة المصدر


وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار أسفرت عن :

ضبط 53 طن قمح محلى موسم توريد 2023 تم تجميعها بثلاث مخازن دون تصريح من الجهات المختصة و تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحميلها  ونقلها إلى جهات التسويق المعتمدة.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

 

البحيرة مباحث التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية الإجراءات القانونية التموين والتجارة الداخلية المتابعة المستمرة حملات الرقابه مجهولة المصدر

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