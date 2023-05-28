ضبط 53 طن قمح تم تجميعها بـ3 مخازن دون تصريح في كفرالدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار أسفرت عن :

ضبط 53 طن قمح محلى موسم توريد 2023 تم تجميعها بثلاث مخازن دون تصريح من الجهات المختصة و تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحميلها ونقلها إلى جهات التسويق المعتمدة.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.