تموين البحيرة: ضبط 10 أطنان ملح و5 جبنة رومي مجهولة المصدر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية مكبرة بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط 10 طن ملح مجهول المصدر بأحد مصانع الألبان و 400 قرص جبنة باجمالي 5 طن جبنة رومي مجهولة المصدر وتم التحفظ عى المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق وفي إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .