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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على شاب غريق في نهر النيل فرع رشيد بالبحيرة

العثور على جثة بالبحيرة
العثور على جثة بالبحيرة

عثر أهالى قرية علقام التابعة  لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة على جثة كانت تطفوا على سطح مياه نهر النيل فرع رشيد قادمة من محافظة المنوفية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

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غرق شاب في نهر النيل بالبحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد عثور الأهالي على جثة شاب طافية بنهر النيل فرع رشيد بنطاق قرية علقام بدائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الشاب المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى " أحمد محمد سليمان"، 17 سنة، مقيم محافظة المنوفية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الجثة تحت تصرف النيابة العثور على جثة غرق شاب نهر النيل

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