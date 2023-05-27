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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد ندوات تثقيفية خلال قافلة سكانية شاملة بوادي النطرون

قوافل طبية شاملة
قوافل طبية شاملة بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية " الإسراء والمعراج "، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم تقديم الخدمات الآتية: 

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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق مفارق التحرير بالبحيرة

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اليوم.. 58 ألفا و446 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

قطاع الصحة: الكشف على 56 سيدة من خلال العيادة المتنقلة و تقديم المشورة لعدد 33  وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لعدد 12 سيدة.

قطاع الطب البيطري : رش  500 أغنام و 17 أبقار و 10 جاموس وكشف باطنة لعدد 132 رأس ماشية وتم إلقاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و كيفية الوقاية منها و المبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الالبان .

قطاع النظافة: تنفيذ حملة لجمع القمامة و رفع التجمعات بنطاق القرية.

قطاع التموين: توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المصنع وسيارة سلع غذائية.

️ قطاع التضامن: الرد على إستفسارات المواطنين حول معاش تكافل وكرامة و تم عمل ورشة رسم وتلوين  للأطفال لتنمية المواهب والقدرات والإستفادة الذهنية من العطلة الصيفية.

وخلال القافلة تم تنظيم ندوة بعنوان " الخلفة مسؤلية .. شارك في التنمية "  للتوعية بأخطار الزيادة السكانية و جهود الدولة للتنمية بالإضافة إلى التوعية بأهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية و محاربة الزواج المبكر للقاصرات حفاظا على صحتهم.

واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.

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