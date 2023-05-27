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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 58 ألفا و446 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية و التعليم

يؤدي صباح اليوم، السبت، 58 ألفا و446 طالبا وطالبة بمحافظة البحيرة، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وذلك داخل 168 لجنة موزعة على 16 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق تصريحات صحفية، إنه تمت متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، والتي انتهت أمس، الجمعة، كما تمت متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية المقررة اليوم، السبت، لجميع نوعيات التعليم الفني وهم: صناعي 41616 طالبا وطالبة، زراعي 5923، تجاري 8429، مزدوج 2113، فندقي 365.

وأضاف أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لبدءالامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتم توفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال رؤساء اللجان والأعضاء القادمين من المحافظات الأخرى.

وتابع: “كما تم تزويدها بالأثاث اللازم وجميع سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميا وبشكل لحظي مستمر مع غرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية للتواصل، ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سيرالامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول”.

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