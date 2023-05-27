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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق مفارق التحرير بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مركز بدر - مفارق التحرير في البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة،وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سياره ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق مركز بدر - مفارق التحرير، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة محمد.م.ح، 27 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومنى.ح.ا، 20 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد.ج.ح، 20 عاما،بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وآية.ا.ع، 34 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وشروق.هـ.م، 19 عاما،بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وسمير.ا.س، 22 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، وهاني.م.ا.ل، 23 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة.


وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة،وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.

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