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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال كبير على الأنشطة المتنوعة بالأسبوع الثاني من النادي الصيفي بالبحيرة

مكتبة دمنهور العامة
مكتبة دمنهور العامة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة إستغلال الأجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب لتعلم مهارات جديدة ولغات مختلفة من خلال إقامة الفعاليات وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التي من شأنها الترفية عن الأطفال والشباب. 

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وإستمرارا لفاعليات مكتبة مصر العامة بدمنهور في تقديم الأنشطة الخاصة بالأجازة الصيفية للأطفال والشباب تحت شعار "أجمل أجازة في أجمل مكتبة" شهد الاسبوع الثاني من النادي الصيفي إقبال كبير من رواد المكتبة.

وتنوعت فعاليات هذا الاسبوع ما بين النادي الصيفي الذي يضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والحفلات الفنية المسائية وورش الأشغال اليدوية بالورق الملفوف و الفوم وغيرها من الخامات وورش الرسم والحكي والأيروبكس وتحسين الخط العربي واللغة الإنجليزية والمسابقات والألغاز وغيرها من الأنشطة.

بالإضافة إلى دورات الرسم التخصصية وتحفيظ القرآن الكريم وورش العلوم والنباتات ودورات لغة الاشارة وورش التريكو،  وبدء العمل بمدرسة الشطرنج ودورات الحاسب الآلي والفوتوشوب والجرافيك للأطفال والشباب.

أكد أحمد الهواش مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات بمكتبة دمنهور في فترات صباحية ومسائية بالإضافة إلى استمرار العمل بالأنشطة الصيفية بفرعيها بكفر الدوار والدلنجات لخدمة أبناء المحافظة بأسعار رمزية وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الإجازة الصيفية.

البحيرة الأنشطة الصيفية الإجازة الصيفية تعلم مهارات جديدة للاطفال والشباب محافظ البحيرة

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