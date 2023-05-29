إصابة ربة منزل وطفلتها فى حادث عبور بالبحيرة

أصيبت قبل قليل ربة منزل وطفلتها في حادث عبور مشاة حيث صدمتهما سيارة ملاكى وفرت هاربة بطريق السكة الجديدة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ونقلتا إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة ربة منزل وطفلتها

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد إصابة ربة منزل ونجلتها في حادث عبور مشاة بعدما صدمتهما سيارة مسرعة بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تتنقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة رضا محمود السيد، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر في القدمين، وطفلتها « زينب محمود اللبان»، 7 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، مقيمتان رشيد

ونقلت المصابتان إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.