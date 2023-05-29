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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

مصرع و إصابة 5 أشخاص
مصرع و إصابة 5 أشخاص بالبحيرة

لقى شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالخشب من أعلى نفق الشركات الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز  ادكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالأخشاب من أعلى نفق الشركات الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى " سعد محمد أبو عجيلة"، 36 سنة، مقيم كوم الطرفاية في ادكو، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.


فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من" أحمد محمد علي، 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، شحاتة محمد علي 37 سنة، مصاب بكدمات شديدة بالصدر، الصافي سعد مجاهد، 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى،  فودة أحمد عبد الجواد، 37 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، محمود علي فرج،  24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

جميعهم مقيمون قرية كوم الطرفاية في ادكو، ونقلوا جميعا إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

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