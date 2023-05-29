بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152 .

وحصل موقع "صدي البلد " على نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة البحيرة، حيث يمكنهم الاطلاع على النتيجة من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس بالدخول على الرابط التالي :

حيث اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152 .

كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة .

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪ .

هذا وتتقدم الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح .

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الإدارات التعليمية.