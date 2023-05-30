لأول مرة.. فتاة توصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها بالبحيرة

استقبل اليوم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى مكتبه ، بحضور الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، و الشابة نغم، التي أوصت فى وصيةٍ لها بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة .

حيث أوصت بالتبرع بأعضاء جسدها وانسجته وأي جزء منهم يمكن زرعه مستقبلاً وفقا للتقدم العلمي للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية ، أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده.



وقد حررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس وأقرت في وصيتها بأنه لا يجوز لأي من ورثتي الحصول على أي منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادي أو معنوي جراء تنفيذ هذه الوصية.

وتم تحريرها وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشان تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، ويخضع التبرع فى الحالة المماثلة لكافة أحكام هذا القانون.

وقد أعرب الأستاذ الدكتور هاني جميعة عن تقديره لها ولرؤيتها فى أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، وإعطاء حياة أفضل لهم، ولمواجهة تجارة الأعضاء.

هذا وقد تم نشر هذا الخبر بالتنسيق معها وذلك لتحفيز الآخرين علي نهج هذا المنوال ، ومن باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾.