عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. فتاة توصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها بالبحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

استقبل اليوم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى مكتبه ، بحضور الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، و الشابة  نغم، التي أوصت فى وصيةٍ لها بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة .

txt

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

txt

إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة | صور

حيث أوصت بالتبرع بأعضاء جسدها وانسجته وأي جزء منهم يمكن زرعه مستقبلاً وفقا للتقدم العلمي للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية ، أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده.


وقد حررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس وأقرت في وصيتها بأنه لا يجوز لأي من ورثتي الحصول على أي منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادي أو معنوي جراء تنفيذ هذه الوصية.

 

وتم تحريرها وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشان تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، ويخضع التبرع فى الحالة المماثلة لكافة أحكام هذا القانون.

 

وقد أعرب الأستاذ الدكتور هاني جميعة عن تقديره لها ولرؤيتها فى أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، وإعطاء حياة أفضل لهم، ولمواجهة تجارة الأعضاء.

 

هذا وقد تم نشر هذا الخبر بالتنسيق معها وذلك لتحفيز الآخرين علي نهج هذا المنوال ، ومن باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾.

البحيرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التبرع بأعضائها محافظة البحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة العلاج الحر التبرع بأعضائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

دعاء تحصين الطفل من الحسد والسحر.. كلمات وطرق مجربة

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ