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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية ل 532 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قافلة سكانية الشاملة
قافلة سكانية الشاملة بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمدرسة الشراقوة المشتركة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات :

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تكافؤ الفرص تنظم ندوة لتنمية الوعي المجتمعي ‎بقضايا المرأة في البحيرة

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ضبط طبيب يجري عمليات نساء وتوليد مشبوهة بغرفة غير مرخصة في دمنهور

قطاع الصحة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر تم  تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 430 حالة مابين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال بالإضافة إلى 25 حالة تنظيم أسرة وإجراء تحاليل لعدد 30 حالة و 45 حالة كشف نظر وعمل نظارات وإحالة حالتين لإجراء عمليات المياه البيضاء.

الطب البيطري رش وتجريع 450 رأس ماشية وإلقاء محاضرة حول خطورة الفيروسات وكيفية تقديم الرعاية البيطرية.

ومحو الأمية استكتاب 12 مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

التموين توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة.

كما تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة تنظيم قافلة سكانية شاملة تنظيم قافلة سكانية رفع تراكمات القمامة رفع تراكمات القمامة والمخلفات

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