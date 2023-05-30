تكافؤ الفرص تنظم ندوة لتنمية الوعي المجتمعي ‎بقضايا المرأة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ووضع الآليات الداعمة لتعزيز دورها في المجتمع، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل لتنمية الوعي المجتمعي ‎بقضايا المرأة على كافة الأصعدة وخاصةً بالقرى الأولى بالرعاية وقرى "حياة كريمة".

ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بها.

وفي هذا السياق، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة برئاسة نجلاء عباس بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ندوة توعوية تناولت شرح التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة ومحاربة الشائعات وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل بالإضافة الى أهمية تجنب التدخين والآثار السلبية على الصحة العامة، وذلك بحضور هناء الربيعي نائب رئيس مركز الرحمانية والشيخ/ بسيونى القطرى مدير إدارة الأوقاف و الدكتورة/ وردة سرور مدير الطب الوقائي و لفيف من الرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات وطلبة الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعى .