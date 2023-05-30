قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بـ6 مراكز شباب بالبحيرة

تنظم مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور ابراهيم خضر ، قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 م.
يشارك في القوافل التعليمية نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عن طريق الاونلاين بعدد 6 مراكز شباب بالبحيرة وهى مرکز شباب قرية السلام بأبو حمص ومركز شباب الناصر بأبو المطامير و إدارة شباب كوم حماده و مركز شباب مدينة حوش عيسى و مركز شباب قرية ابراك حمام بإيتاى البارود و مركز شباب قرية الابعاديه بدمنهور، حيث تم توفير القاعات والانترنت الخاص بالعرض بكل مركز .
يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور .