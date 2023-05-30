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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بـ6 مراكز شباب بالبحيرة

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة

تنظم مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور ابراهيم خضر ،  قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 م.

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يشارك في القوافل التعليمية نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عن طريق الاونلاين بعدد 6 مراكز شباب  بالبحيرة وهى مرکز شباب قرية السلام بأبو حمص ومركز شباب الناصر بأبو المطامير و إدارة شباب كوم حماده و مركز شباب مدينة حوش عيسى و مركز شباب قرية ابراك حمام بإيتاى البارود و مركز شباب قرية الابعاديه بدمنهور، حيث تم توفير القاعات والانترنت الخاص بالعرض بكل مركز .

تعليم البحيرة

يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور .

البحيرة الثانوية العامة البرامج التعليمية القوافل التعليمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى مديرية الشباب والرياضة

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