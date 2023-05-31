التموين: توريد  3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين الي نحو 3 ملايين طن، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال الوزير أن السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع و صوامع القطاع الخاص في حال الاحتياج .‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وتواصل مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلي صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية

من جانبه قال احمد السيد عبد اللطيف وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا ، أن المحافظة شهدت هذا العام زراعة نحو 75 الف فدان قمح ومستهدف توريد نحو 112 الف طن، بالإضافة إلي إستقبال إنتاجية الأراضي المستصلحة بالظهير الصحراوي مثل توشكي وشرق العوينات.

وأوضح خلال جولة لمتابعة عمليات توريد المحصول المحلي بصومعة المراشدة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أنه تم حتي الآن استلام 144 الف و219 طن وذلك عبر 14 نقطة تجميع والتي توفر سعات تخزينية تصل إلي 232 الف طن و تضم 4 صوامع وهي قنا التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقة تخزينية 30 الف طن و قوص بسعة 40 ألف طن ، والترامسة التابعة للشركة القابضة للصوامع بسعة 60 الف طن و المراشدة بسعة 60 الف طن بإجمالي 190 الف طن .

أضاف عبد اللطيف، أن هناك أيضا 9 شون بطاقة تخزينية 32 الف طن و بنكر بمدينة قوص سعة 24 الف طن، مشيراً إلي أن المديرية تعمل علي تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان توريد المحصول المحلي دون معوقات مع صرف المستحقات خلال 24 ساعة من التسليم.

واكد مدير مديرية التموين بقنا ، ان زيادة معدل توريد القمح يساعد على تلبية احتياجات الدولة من الدقيق المدعم و إنتاج الخبز المدعم ، مشيرا في الوقت ذاته إلي تطبيق كافة الإجراءات لمنع تداول القمح خارج الإطار القانوني مع عدم السماح بنقل المحصول من محافظة الي أخري الا بعد الحصول على موافقة من المديرية.

من جانبه قال محسن احمد جلال رئيس قطاع مطاحن مصر العليا بقنا والبحر الأحمر، أن الشركة لديها 9 صوامع في 4 محافظات وهي قنا وسوهاج والأقصر وأسوان ، بالإضافة إلي 11 شونة و 4 بناكر.

وأشار إلي أنه تم استقبال نحو 218 الف و 330 طن و132 كيلو قمح محلي حتي أمس بتلك الصوامع والشون، حيث بلغت الكميات الموردة بمحافظة سوهاج 55 الف و182 طن و 356 كيلو ، وقنا 68 الف 386 طن و 641 كيلو ، و الاقصر 16 الف و455 طن 695 كيلو ، و اسوان 78 الف و305 طن و 44 كيلو.

واوضح جلال أن الشركة لديها 19 مطحن، 6 منهم في سوهاج و3 في اسوان و3 أخري في الاقصر.

وأشار إلي أن محافظة قنا لديها 7 مطاحن تابعة للشركة بواقع 2 في مدينة قنا و 2 آخرين بمدينة قوص و 2 في نجع حمادي و مطحن فرشوط بطاقة إنتاجية تصل إلي 1000 طن دقيق يومياً.

وأوضح أنه تم تطوير جميع خطوط الإنتاج خلال العام الحالي 2023 بتكلفة استثمارية بلغت 12 مليون جنيه ، لافتا إلي أنه جاري تطوير مطحن رمسيس بنجع حمادي بواسطه شركة بوهلر السويسرية بطاقة إنتاجية 150 طن يوميا .

وأشار جلال الي أن 50٪ من انتاج الدقيق بالمطاحن موجه للمخابز البلدية وذلك لإنتاج الخبز المدعم، والباقي لصالح مستودعات الدقيق.

من جهته أكد المهندس مصطفي صديق المشرف العام علي صوامع وجهه قبلي بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، استمرار استقبال محصول القمح المحلي من المزراعين بالإضافة إلي إنتاجية الأراضي المستصلحة بالظهير الصحراوي .

وأوضح ان صومعة المراشدة بمدينة قنا تم افتتاحها عام 2017 باستثمارات نحو 200 مليون جنيه، وتصل سعتها التخزينية 60 الف طن وتتكون من 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للواحدة ، مؤكداً أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للمزراعين لضمان للتوريد بسهولة ودون معوقات.

وأشار "صديق " إلي أن الصومعة استقبلت حتي الأن 30 الف و 595 طن قمح من أجمالي الكميات المستهدفة، منها 28 الف طن تم استلامهم من مزراع توشكي وشرق العوينات، لافتا إلي تواصل عمليات التوريد حتي انتهاء الموسم في 31 اغسطس المقبل.

وأوضح صديق "' ان الشركة القابضة للصوامع تستهدف زيادة السعات التخزينية بواقع 750 الف طن بمحافظات الوجه القبلي لتكون جاهزة لاستقبال المحصول المحلي بالموسم الجديد 2024 .

وأشار إلي أن الخطة تتضمن إنشاء صومعة جديدة بقرية دندرة بمحافظة قنا سعة تخزين 90 الف طن واخري بتوشكي سعة 300 الف طن

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا زيادة الطاقات التخزينية في 7 مواقع أخري منها صومعة المراشدة بواقع 50 الف طن لتصبح 110 الف طن ، و صومعة الترامسة بطاقة 30 الف طن لتصبح 90 الف طن ، والمفالسة بأسوان 60 الف لتصبح 120 الف طن ، و صومعة اسيوط سيتم رفع طاقتها التخزينية بواقع 40 ألف طن لتصبح 100 الف طن .

واضاف أن ال تشمل رفع الطاقات التخزينية لصومعة الشيخ فضل بالمنيا بواقع 60 الف طن لتصبح 120 الف طن ، والبهنسه 30 الف طن لتصبح 90 الف طن ، واطفيح بالجيزة بواقع 90 الف لتصبح 120 الف طن