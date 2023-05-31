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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف إسكندرية تستقبل لجنة المجتمع المدني لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتماع لجنة المجتمع
اجتماع لجنة المجتمع المدني بصرف صحي الإسكندرية

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا للجنة المجتمع المدني، للمرة الأولى، لبحث سبل تدعيم التعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ومختلف الجهات التنفيذية بالإسكندرية ، والمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم في توصيل خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

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وأوضح نافع، أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وما لذلك التعاون من دور هام في النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في سبيل تنمية وتحسين الأحوال المعيشية، مستعرضاً أهم أنشطة التعاون التي نفذتها الشركة والتي من بينها استقبال مختلف طلاب المدارس والجامعات بمحطات الصرف الصحي لتعريفهم بمراحل معالجة مياه الصرف الصحي، والمشاركة الفعالة في منهج قضايا مجتمعية الذي يتم تدريسه لطلاب جامعة الإسكندرية، وكذلك أنشطة التعاون مع مؤسستي الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية من خلال عقد ندوات توعية ولقاءات دورية وورش سباكة وحملات التوعية في مناطق الإسكندرية المختلفة، ودور الشركة في الحفاظ علي البيئة وترشيد الإستهلاك في الطاقة والمياه.

وفي ختام الاجتماع، أوصى رئيس الشركة، بضرورة توسيع مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوصيل خدمات الصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً لرفع العبئ عن كاهل المواطنين، وتوسيع النطاق التوعوى لرفع التوعية بين طلاب المدارس والجامعات.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومندوبي وزارة الصحة ووزارة الأوقاف  ووكيل قداسة البابا والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والأستاذ الدكتور صلاح سليمان دكتور بكلية الزراعة.

وكان من ضمن الحضور مسئولي القناة الخامسة وإذاعة الإسكندرية ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين المختصين بالشأن السكندري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والمدنية والخيرية بالإسكندرية.

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