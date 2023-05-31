هل يرحل؟ .. تصرف مفاجئ من بن شرقي تجاه الجزيرة الإماراتي

قام أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق ، بحذف نادي الجزيرة الإماراتي من حسابه على انستجرام .

وأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موقف أشرف بن شرقي من العودة الى نادي الزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" مصدر مقرب من أشرف بن شرقي: اللاعب لن يعود إلى مصر في الموسم المقبل والباب مقفول تمامًا بالنسبة له ".

وشارك أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي في 24 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 8 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية للمغربي أشرف بن شرقي 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.