هل تفرض أمريكا عقوبات على لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس؟.. مسئولة تجيب

كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس للبنان.

وأكدت ليف أن واشنطن تعمل مع حلفاء إقليميين وأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله، بحسبما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

ومطلع مايو الماضي، دعت الولايات المتحدة البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور أشهر على شغور المنصب الأول في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان حينها إن "الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان للتحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته".

وأضاف أنه "على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم".

صلاحيات محدودة

وتتولى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة إدارة البلد منذ مايو العام الماضي، في أعقاب انتخابات نيابية لم تفرز غالبية واضحة لأي طرف.

وفي فبراير الماضي، عقد ممثلو خمس دول معنيّة بالشأن اللبناني بينها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية اجتماعاً في باريس من أجل مناقشة الوضع في لبنان، من دون تحقيق أي تقدم، حيث يدعم "حزب الله" وحلفاؤه وصول زعيم تيار المردة سليمان فرنجية إلى الرئاسة، بينما يعارض وصوله خصوم حزب الله، وأبرزهم حزبا القوات اللبنانية والكتائب المسيحيان، كما يعارضه التيار الوطني الحرّ المسيحي برئاسة جبران باسيل، حليف حزب الله، والذي يعتبر نفسه "مرشحا طبيعيا" للرئاسة، فيما لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تمكنه من إيصال مرشحه، وهناك كتلة مستقلين في البرلمان لا تميل كذلك لانتخاب فرنجية.

ومن أسماء المرشحين للرئاسة أيضا النائب المعارض ميشال معوض، والوزير السابق جهاد أزعور الذي يتولى حالياً إدارة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن البرلمان اللبناني أخفق 11 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.