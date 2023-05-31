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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إجراء مناورة عسكرية على حدود لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن قواته البحرية ستجري مناورة عسكرية مساء اليوم، قرب الحدود مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه خلال المناورة سيسمع أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.

وأضاف: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.

وتابع: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن اغتيال 5 عناصرها قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقال الجبهة الشعبية، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان "قوسايا".

وأضافت أن الغارة أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى إضافة لخسائر مادية في الموقع.

ويتزامن ذلك مع إطلاق الاحتلال مناورة عسكرية تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.

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