اعرف إزاي تعدل رسائل واتساب بعد إرسالها على آيفون وأندرويد

أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لمستخدميه منذ أيام ميزة تعديل الرسائل التي تم إرسالها مدة تصل إلى 15 دقيقة، حيث كان المستخدمون يعانون في السابق لتعديل رسالة تم إرسالها بسرعة أو تحتوي على خطأ، وكان الحل حينها هو حذفها وإرسال رسالة جديدة ، مع تنبيه المستلم إلى أن الرسالة قد تم حذفها.

وبحسب موقع GizChina فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها للتعديل على الرسائل المرسلة من خلال ميزة واتساب الجديدة على هواتف آيفون وأندرويد مع العلم أن الميزة قد وصلت للمستخدمين الذين لديهم أحدث أنظمة تشغيل، في حين ستصل للجميع في غضون أيام.

كيفية تعديل رسائل واتساب لهواتف آيفون



يعد تحرير الرسائل المرسلة على واتساب لهواتف آيفون أمرًا بسيطًا ومباشرًا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

افتح واتساب وانتقل إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة التي تريد تعديلها.

المس مع الاستمرار الرسالة التي تريد تعديلها حتى تظهر قائمة سياقية.

من القائمة ، اختر خيار تعديلها.

قم بإجراء التغييرات اللازمة على الرسالة ، ثم انقر فوق اللون الأخضر ✓ (علامة الاختيار) لتأكيد تعديلاتك.

تذكر تعديلها الرسالة في غضون 15 دقيقة بعد الإرسال، وإذا لم تقم بالتعديل خلال الإطار الزمني المحدد ، فلن يكون خيار التعديل متاحًا.

كيفية تعديل الرسائل المرسلة واتساب لهواتف أندرويد



تشبه عملية تحرير الرسائل المرسلة على واتساب لهواتف أندرويد تلك الخاصة على هواتف آيفون ويمكنك اتباع هذه الخطوات: