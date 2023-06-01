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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان التشيكي يتبنى قرارا حول دعم انضمام أوكرانيا للناتو

صدى البلد

 تبنى مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك قرارًا بشأن دعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).


وقال رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك في منشور على فيسبوك -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك تبنى اليوم قرارًا مهمًا بشأن انضمام أوكرانيا السريع إلى منظمة حلف شمال الأطلسي".


وأضاف ستيفانتشوك إلى أن القرار يشير إلى إظهار أوكرانيا عزمها واستعدادها للدفاع عن القيم الأوروبية الأطلسية.


وبحسب ما قاله فإن بتني القرار جاء بعد اعتبار أن انتصار أوكرانيا في الحرب مع الاتحاد الروسي وانضمامها إلى الناتو يصبان في مصلحة أمن جمهورية التشيك.


وأشار رئيس البرلمان الأوكراني أيضًا إلى أن القرار يؤكد أن جمهورية التشيك تدعم تدريب الجيش الأوكراني وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لأوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها.


وأضاف ستيفانتشوك أن مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك أكد في القرار أن قمة الناتو في فيلنيوس يجب أن تؤكد التزامًا سياسيًا قويًا تجاه أوكرانيا لأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعزز بشكل كبير الإمكانات العسكرية للحلف ويحافظ على النظام الدولي على أساس قواعد ولوائح الأمم المتحدة.

 

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